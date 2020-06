Juventus, Sarri e CR7 ai ferri corti: quella lite prima della finale di Coppa Italia…

Nervi tesi in casa Juventus.

Settimana complicata per i bianconeri, battuti ai rigori dal Napoli, nella finale di Coppa Italia andata in scena mercoledì sera allo stadio “Olimpico” di Roma. Un ko che lascia uno strascico di polemiche alimentate da una clamorosa indiscrezione di “Top Calcio 24”, secondo cui, prima del fischio d’inizio del big match, Ronaldo e Sarri avrebbero avuto un forte litigio. Le prime scintille tra il tecnico e l’ex Real Madrid sarebbero nate negli spogliatoi e da allora, tra il portoghese e Sarri, sarebbe calato il gelo. A testimoniarlo il messaggio fin troppo esplicativo diffuso dalla sorella di CR7 tramite i social.

“Cos’altro potevi fare. Questo è e nulla più di questo, quindi mio caro da solo non puoi fare miracoli… non riesco a capire come si possa giocare così. Comunque testa alta, di più non si poteva fare. Il mio re”.

Un’ennesima lite, dopo quella dello scorso novembre il cui l’attaccante perse le staffe per essere stato sostituito in occasione della sfida contro il Milan, che appesantisce inevitabilmente il clima in casa Juventus dopo il ko nella finale di Coppa Italia contro gli azzurri.