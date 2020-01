Inter-Cagliari, Lukaku: “Abbiamo giocato bene, sono qui per vincere. Ora testa al Lecce”

Inter ai quarti di Coppa Italia.

La squadra di Antonio Conte, impegnata questa sera tra le mura amiche contro il Cagliari, ha battuto gli isolani con un netto 4-1, staccando così il pass per il prossimo turno del torneo.

Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: Lukaku regala ai suoi la vittoria, si rivede Alexis Sanchez. Nerazzurri ai quarti

Romelu Lukaku, autore di una doppietta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match, ha commentato la prestazione della sua compagine: “Oggi la squadra ha giocato molto bene. Penso che anche in possesso del pallone facciamo le cose bene così come in difesa. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita perché il campionato è importante. Per me l’Inter è stata la migliore opzione. In questa squadra posso crescere, sono contento di essere qui. Ogni partita io do tutto per la squadra. Questo è il mio modo di giocare a calcia. Vedo che piace ai tifosi, io devo continuare così. Io faccio parte di una squadra. Per me è importante vincere. Io sono qua per questo: per aiutare e crescere con la squadra, e spero di vincere qualcosa. Scudetto? Pensiamo solo al Lecce”.