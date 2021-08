Coppa Italia Serie C, Palermo-Picerno: come vedere il match in tv e in streaming

La stagione agonistica di Palermo e Picerno sta per cominciare: tutte le info del caso su come poter vedere da casa in diretta streaming il match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C

L'attesa sta per finire. Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a fare il proprio debutto stagionale in un match ufficiale sabato 21 agosto alle ore 17.30 contro il Picerno presso lo Stadio Renzo Barbera. I biglietti per seguire dal vivo la gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C sono già stati messi in vendita (LEGGI QUI PER I DETTAGLI) ma il match sarà visibile anche da casa in diretta streaming.

La piattaforma Eleven Sports trasmetterà Palermo-Picerno e le altre sfide di Coppa Italia che prenderanno il via proprio da sabato 21 agosto. La nota emittente ha rinnovato anche l'acquisizione dei diritti per l'intero campionato di Serie C in cui sarà impegnato il team targato Dario Mirri e non solo.

Per sottoscrivere il proprio abbonamento è necessario visitare il portale di riferimento (CLICCA QUI). I prezzi per usufruire di tutti i contenuti messi a disposizione da Eleven Sports sono di 7,99 euro per l’abbonamento mensile e 69,99 euro per l’abbonamento annuale.