Palermo-Picerno, biglietti gratis per chi si vaccinerà allo stadio: l’iniziativa

Il 18 e giovedì 19 agosto verrà allestita un'apposita postazione per la vaccinazione nel piazzale antistante lo stadio

⚽️

Il Palermo scende in campo contro il Covid-19.

Anche il calcio scende in campo per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. In occasione del primo impegno ufficiale del Palermo in Coppa Italia, in programma il 21 agosto al "Renzo Barbera", il club lancia un'iniziativa per incentivare la popolazione a vaccinarsi contro il Covid-19. Il 18 agosto e il 19 agosto, dalle 9,30 alle 16,30, verrà allestita un'apposita postazione per l'inoculazione nel piazzale antistante lo stadio. Ingresso libero per chiunque vorrà ricevere il vaccino in questa occasione. Al via alla vendita dei biglietti per il primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, Palermo-Picerno, dal 18 agosto.

"A partire dal 18 agosto è aperta la prevendita dei biglietti per assistere a Palermo-Picerno, Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, il 21 agosto alle 17.30, allo stadio Renzo Barbera.

La partita sarà aperta al pubblico. Nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, i posti a sedere saranno resi disponibili in modo da tenere sempre un posto libero tra due vendibili, con una disponibilità massima di 8750 spettatori, divisi tra Tribuna (laterale, centrale, centralissima), Curva Nord inferiore, Curva Sud inferiore e Gradinata inferiore.

Il prezzo dei biglietti è di €20 per tutti i settori della Tribuna, €15 per la Gradinata, €10 per le curve.

È previsto un diritto di prelazione per i soci di Amici Rosanero, rappresentanti della quota popolare del Palermo FC: il giorno prima dell’apertura al pubblico, il 17 agosto dalle 13.30 alle 19.30, i soci potranno recarsi alla cassa appositamente predisposta allo stadio Renzo Barbera, muniti di documento d’identità.

La vendita dei biglietti avverrà attraverso i canali tradizionali già in uso prima dello stop alla presenza dei tifosi allo stadio, ovvero:

- il sito www.vivaticket.it

- i punti fisici Vivaticket sparsi nel territorio

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (dalle 9.30 alle 19.30)

Per l’occasione il Palermo, in collaborazione con Asp, lancia un’iniziativa volta a promuovere la campagna vaccinale nella lotta contro il Covid-19: nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto dalle 9,30 alle 16,30 verrà allestita un'apposita postazione per la vaccinazione nel piazzale antistante lo stadio. Chiunque vorrà ricevere il vaccino in questa occasione otterrà un ingresso omaggio alla partita. Per ricevere il vaccino basterà presentarsi alla postazione muniti di documento di identità e tessera sanitaria. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed acquisire nell’apposito modulo il consenso dell’altro genitore.

“Siamo vicini e supportiamo tutte le iniziative finalizzate a promuovere la vaccinazione anticovid – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – a Palermo abbiamo superato la quota del 73% di vaccinati con almeno una dose di siero, ma dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo immediatamente aderito alla proposta della società e saremo presenti con la nostra equipe vaccinale per due giorni all’insegna della prevenzione e dello sport sicuro”.

Al fine di velocizzare le procedure di accesso alla vaccinazione, si invita a scaricare i moduli al seguente link, stamparli e compilarli. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro i quali hanno compiuto almeno 12 anni di età. Verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Rimane inteso che - secondo la normativa vigente - l’accesso allo stadio è consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

- Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

- Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

- Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

- Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni

INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI:

Il PALERMO F.C. S.p.A., al fine di agevolare l’accesso allo Stadio Comunale Renzo Barbera, ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà di renderne più sicuro ed agevole l’ingresso. Il servizio è obbligatorio e prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto l’ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne.

MODALITÀ DI ACCESSO PER PERSONE DISABILI:

inviare la richiesta di accredito, compilando il modulo qui allegato unitamente alla copia del certificato di invalidità, via e-mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.comentro le ore 19.00 del 19 agosto. Le richieste pervenute prima o dopo tale termine non saranno prese in considerazione;

attendere la conferma di accredito che verrà inviata dal PALERMO F.C. S.p.A. con la stessa modalità utilizzata per la richiesta. PALERMO F.C. si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili;

in caso di mancata risposta, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta;

presentarsi ai controlli di prefiltraggio e successivamente all’ingresso numero 9 con copia della mail di conferma ricevuta e con un documento di identità (anche dell’accompagnatore se previsto) entro e non oltre 30 minuti prima della gara.

In ottemperanza alla vigente normativa sarà possibile accogliere esclusivamente 36 disabili non deambulanti (in carrozzella) nel parterre della Tribuna coperta e numero 50 disabili deambulanti nel parterre della Curva Nord. Oltre alla suddetta documentazione sarà obbligatorio all’ingresso anche il possesso della certificazione verde COVID-19".