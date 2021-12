Coppa Italia Serie C, Padova-Catanzaro 1-1: i veneti la aprono, Verna la riprende

Padova-Catanzaro, in programma questo mercoledì 15 dicembre alle ore 15.30 allo Stadio "Euganeo", è appena termina sul risultato di 1-1. Rinviata Sudtirol.Fidelis Andria, per il cluster da coronavirus oin seno al club atoatesino

La Coppa Italia di Serie C 2021/2022 entra nel vivo cn sfide che si preannunciano interessanti. E' appena termina sul risultato di 1-1 Padova-Catanzaro, in programma questo mercoledì 15 dicembre alle ore 15.30 allo Stadio "Euganeo". Sfida aperta ad ogni risultato, quella tra veneti e calabresi, che ha visto la formazione di casa aprire le marcature, al 9', con il gol messo a segno dall'esterno destro di difesa Kirwan. A ristabilire la parità per il Catanzaro, il gol siglato al 15' dal centrocampista della compagine allenata da Vivarini, Verna. Da segnalare, nella prima frazione di gioco, l'espulsione del numero dieci della compagine veneta, Ronaldo, che salterà dunque la gara di ritorno, in programma allo Stadio "Nicola Ceravolo", mercoledì 19 gennaio 2022.