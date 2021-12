Serie C, Sudtirol: focolaio da coronavirus. Altoatesini in campo nel 2022, i dettagli

Ben nove calciatori del Sudtirol sono risultati positivi al Coronavirus. La Lega Pro, dato il cluster da Covid-19 all'interno della compagine altoatesina, ha disposto che le ultime partite dell'anno solare 2021 vengano rinviate al nuovo anno

L'anno solare 2021 può considerarsi concluso per il Sudtirol dell'ex rosanero Jeremy Broh. La compagine altoatesina è stata recentemente colpita dal Covid-19, con ben nove calciatori che sono risultati positivi al coronavirus e quindi non arruolabili dal mister Ivan Javorcic. Tutti gli atleti sono comunque in buone condizioni, salvo alcuni lievi sintomi influenzali, protetti dal vaccino inoculato prima di disputare il campionato di Serie C 2021-2022. L'ASL ha disposto l'isolamento per sette giorni per i calciatori colpiti dal virus, le cui identità non sono state rivelate. Di conseguenza, le ultime due partite di campionato dell'anno corrente dell'attuale capolista del girone A contro Triestina e Virtus Verona sono state rinviate.