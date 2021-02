Coppa Italia, Juventus-Inter 0-0: all’Allianz vince la noia, 19a finale per i bianconeri

0-0 e poche emozioni all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Juventus-Inter, Tacchinardi: “Pirlo cresciuto, Lukaku ed Hakimi perfetti per Conte. ‘Derby d’Italia’? Come una finale”

Termina a reti bianche la sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra bianconeri e nerazzurri. Gara giocata a bassi ritmi quella tra le due compagini che ha dettato una linea ben precisa fin dall’inizio: Conte & Co in attacco perenne e piemontesi pronti a ripartire in velocità. Tattica studiata alla perfezione da mister Pirlo che ha letto nel migliore dei modi la sfida e, ripensando al 2-1 di San Siro, ha preferito gestire il match. È dunque finale per la Juventus che adesso dovrà attendere cosa accadrà tra Atalanta e Napoli per capire chi dovrà sfidare nell’ultimo atto di questa competizione.

