Catanzaro-Padova, Vivarini: “Molti dei nostri in questi giorni non si sono allenati”

Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha commentato la sconfitta contro il Padova che ha sancito l'uscita dalla Coppa Italia di C alle semifinali

Il Catanzaro , squadra che lunedì 24 gennaio affronterà Palermo in campionato, ha rimediato una sconfitta contro il Padova nelle semifinali di Coppa Italia di Serie C . In virtù del pareggio della gara di andata, la formazione di Vivarini è stata eliminata dalla competizione, con la finale che si disputerà tra Sudtirol e Padova.

Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della partita, evidenziate da uscatanzaro.net: "Siamo arrabbiati per due cose: il risultato e i primi 10 minuti. Volevo un approccio diverso. Molti dei nostri non si sono allenati in questi giorni ma non voglio andare su questi discorsi. Dobbiamo guardare ciò che di buono abbiamo fatto. Io ho visto tante occasioni per il Catanzaro. Il dominio della partita è stato nostro. Davanti qualcosa è mancato. A me è piaciuta molto la qualità offensiva della squadra. C’è stato un assedio a fine primo tempo e un po’ di stanchezza nella ripresa ma abbiamo sempre proposto gioco. Sounas ha fatto un po’ di fatica a trovare la posizione ma ha messo in mostra le qualità che conosciamo. Lo dovevamo servire di più. Bjarkason deve lavorare sulla fase difensiva. La sua prova in fase di possesso mi è piaciuta. Il rammarico dell’andata rimane dove abbiamo sofferto i primi 10 minuti. Nella ripresa siamo rimasti in superiorità numerica ma abbiamo avuto difficoltà di finalizzazione".