Balzaretti-Mediagol: “Palermo da sogno, se ci penso ho la pelle d’oca. Il mio gol immaginario in finale contro l’Inter…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra

Dieci anni esatti dall’anticamera di un sogno.

Viaggio di palpiti, emozioni, amore e fierezza. Fremiti, speranze e lacrime. Di gioia, commozione e amarezza. L’ebbra illusione, comunque meravigliosa da coltivare e vivere strada facendo, seppur non coronata dall’apoteosi del trionfo sul rettangolo verde. Il 29 maggio 2011, lo stadio Olimpico di Roma divenne culla delle fede calcistica, trascinante ed incondizionata, professata da oltre quarantamila cuori rosanero giunti nella Capitale per spingere il Palermo di Delio Rossi verso il punto apicale della gloriosa storia del club. Crocevia focale dell’era Zamparini, managerialmente illuminata fino al triplice fischio di quella notte, comunque magica ed indelebile nel libro dei ricordi di tutti coloro che amano questi colori. Nulla riesce, tuttavia, a scalfire negli anni la profonda e viscerale simbiosi tra la gente e la citta di Palermo e quella squadra meravigliosa. Il Palermo di Delio Rossi che conciliava gioco, risultati e spettacolo. Collettivo capace di esprimere un calcio armonioso, propositivo e totale. Automatismi e sincronismiche rasentavano spesso la perfezione. Tattici, mentali, umani. 4-3-1-2 come marchio di fabbrica, talvolta declinabile in 4-3-2-1 in relazione a tipologia di contendente e contingenze del match. Pressing alto, spinta propulsiva degli esterni bassi sulle corsie, vocazione all’ inserimento degli intermedi, creatività e sublime qualità tecnica tra le linee, figlie del sopraffino talento di ricercati artisti della materia. La compartecipazione organica allo sviluppo delle trame offensive di quasi tutti gli effettivi, baricentro alto, talvolta troppo, la capacità di attaccare in modo variegato e costante la porta avversaria, sfruttando al meglio ampiezza, interspazi, profondità. Frecccia dardeggiante di quella formazione sul binario mancino era Federico Balzaretti, ex esterno classe 1981 idolo dei tifosi rosanero per intensità e qualità di rendimento sul rettangolo verde, stile, eleganza e spessore umano nello spogliatoio e fuori dal campo.

L’ex Roma e Juventus ha ripercorso virtualmente l’entusiasmante cavalcata che condusse la compagine siciliana fino all’indimenticabile notte dell’Olimpico nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

