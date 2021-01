Racing Avellaneda, la nuova vita di Schelotto: “Emozionato per questa nuova avventura. Un sogno giocare la Copa Libertadores”

Dopo essere stato a un passo dalla Sambenedettese, Ezequiel Schelotto sarebbe vicino alla firma con il Racing in Argentina.

Il giocatore sudamericano, con doppio passaporto e nazionalità italiana dopo una carriera vissuta nel vecchio continente, ha deciso di mettersi alla prova nel calcio argentino. L’ex giocatore di Inter a Atalanta è arrivato questa mattina in Argentina, e se dovesse superare le visite mediche firmerebbe il suo nuovo contratto tesserandosi con il Racing.

Ezequiel Schelotto nelle sue prime dichiarazioni si è detto molto soddisfatto della scelta fatta e pronto a conoscere i compagni: “Sono tante le sensazioni che mi stanno passando per la testa, sarebbe il mio esordio nel calcio argentino. Sono molto contento. Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma tutto è concordato a parole . Non vedo l’ora di incontrare la squadra e sono molto. emozionato”.

Nella scorsa stagione il centrocampista esterno aveva vestito la maglia del Brighton in Inghilterra, e attualmente era svincolato. In Italia in passato ha vestito le casacche di Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo.