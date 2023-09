Genk-Fiorentina, Italiano: “Ranieri è cresciuto tanto. Nico sentiva un male atroce”

Il tecnico della Fiorentina commenta così il pareggio per 2-2 sul campo del Genk in questo debutto in Conference League.

"Prima del gol del 2-2 avevamo avuto due occasioni importanti per chiuderla, potevamo fare meglio. Giocare qui non è semplice, il Genk è una squadra che ha ritmo e non ti fa giocare bene. Potevamo chiuderla, per poco la perdiamo. La prestazione c'è stata, abbiamo risparmiato anche qualcuno che non stava benissimo. Ci prendiamo un punto, siamo contenti".