Genk-Fiorentina 2-2, la doppietta di Ranieri non basta ai “viola”. Nico Gonzalez ko

Se in Europa un portiere italiano trova la via della rete, chi vieta un difensore centrale di mettere a segno una doppietta? La Fiorentina inizia la Conference League 2023/2024 con la speranza di arrivare fino in fondo come nella precedente edizione. Il primo impegno della formazione di Vincenzo Italiano si è concluso con un pareggio per la "viola" che ha ottenuto un punto il difficile campo del Genk.

L'eroe del primo tempo è davvero inaspettato. Il difensore centrale Ranieri ha messo a segno una doppietta, andando a realizzare il gol del vantaggio della Fiorentina al 7' con la complicità del portiere Vandevoordt per un colpo di testa non irresistibile. In seguito, i padroni di casa si sono fatti sentire con il pareggio arrivato al 12' con la firma di Zeqiri, fortunato a raccogliere ed insaccare dopo una doppia deviazione della retroguardia viola. Come già preannunciato, Ranieri si è ripetuto sfruttando la sponda di Milenkovic e riportando di nuovo avanti la compagine di Italiano al 23'. Tegola al tramonto del primo tempo per la Fiorentina, con uno dei pezzi più pregiati della compagine toscana, ovvero Nico Gonzalez, costretto a fermarsi al seguito di un colpo al fianco, con Italiano che ha lasciato subentrare Kouame. Quando la partita sembrava essersi ormai indirizzata sui binari viola, El Khannouss ha servito il pallone per la testa di McKenzie che ha trovato all'85' il gol del pareggio del Genk, fissando il risultato sul 2-2.