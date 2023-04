Fiorentina-Lech Poznan, Italiano: “In Europa gare infinite. Battibecco col tifoso…”

"Il primo tempo è stato giocato bene, nel secondo stavamo amministrando ma questo uno-due da parte loro ha complicato la gara. Come col Braga non ci siamo disuniti, è la seconda volta che restiamo in gara e riusciamo a qualificarci. Anche sul rigore potevamo stare più attenti ma in Europa le gare non sono mai finite. Si era complicata una gara che fortunatamente siamo riusciti a raddrizzare. Milenkovic? Sei in vantaggio di tre gol e giochi partite su partite, è normale pensare a qualche rotazione per far riposare chi è affaticato e non è al cento per cento. Ad esempio perdiamo Bonaventura, spero per un affaticamento e non per stiramento. Hanno risposto tutti bene, l’obiettivo era superare il turno e lo abbiamo fatto Siamo felici di questo".