Feyenoord-Roma, formazioni ufficiali: Gimenez e Abraham dal 1′, ok Spinazzola

La prima italiana a scendere in campo in questo giovedì europeo è la Roma di Josè Mourinho, che a Rotterdam affronta i padroni di casa del Feyenoord nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League. Il tecnico portoghese schiera Abraham unica punta, con a supporto Pellegrini e Dybala. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 18:45 (Qui la preview):