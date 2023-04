Feyenoord-Roma, probabili formazioni: Mourinho si affida a Dybala, Abraham dal 1′

La sfida Feyenoord-Roma è in programma alle ore 18:45 a Rotterdam

E' tutto pronto per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Alle ore 18:45, fra le mura dello Stadio De Kuip, la Roma di José Mourinho ritroverà il Feyenoord un anno dopo la finale di Conference League. Le due compagini, dunque, torneranno ad affrontarsi dopo quella sfida andata in scena a Tirana che ha visto trionfare i giallorossi grazie alla rete messa a segno da Nicolò Zaniolo, che ha lasciato la Capitale nel corso della sessione invernale di calciomercato direzione Galatasaray.

Sarà una gara diversa rispetto a quella dello scorso 25 maggio 2022. Due organici diversi, con i padroni di casa che oggi guidano l'Eredivisie con otto punti di vantaggio sulla seconda della classe: l'Ajax. "Non sono capace a pensare al Feyenoord di Tirana. La Roma è una squadra umile con un mister umile che cerca di ridurre gli imprevisti. Oggi in loro è difficile trovare dei difetti o dei punti deboli. Saranno sicuramente campioni d'Olanda tra qualche settimana. Noi invece non siamo i più forti d'Italia né dell'Europa League, ma possiamo vincere lo stesso. Giochiamo con quello che abbiamo, siamo equilibrati e ambiziosi", ha sottolineato lo Special One alla vigilia, in sede di conferenza stampa.

I precedenti sorridono comunque alla Roma con due vittorie ed un pareggio. In Europa League le due formazioni si sono già sfidate in un ottavo di finale nel febbraio del 2015. Dopo l'1-1 ottenuto all'Olimpico, i giallorossi vinsero 2-1 al De Kuip e passarono il turno. Al cospetto della squadra allenata da Slot, Mourinho non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Darboe e Karsdorp. Mentre il tecnico del Feyenoord dovrà rinunciare a Timber e Bijlow. Quattro i diffidati: in caso di cartellino giallo, salteranno la partita di ritorno Mancini, Matic e Spinazzola da una parte, Walemark dall'altra.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FEYENOORD (4-3-3): Wellenreut; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita Feyenoord-Roma, in programma a Rotterdam, sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e su DAZN. Inoltre, la gara sarà fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, e Now.