Como, Cutrone: “Col Palermo match tosto, derby Milan-Inter in Champions League…”

Passato illustre, con le maglie del Milan e della Nazionale italiana, parentesi prestigiose e formative in Premier League ed in Liga Patrick Cutrone sta adesso trascinando il Como di Longo ad una brillante salvezza in Serie B, con i lariani che strizzano l'occhio alla zona playoff in queste ultime giornate della regular season. L'attaccante classe 1998 ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Como Tv.