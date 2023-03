Palermo, sfida al Cittadella: continuità Gorini e ambizione playoff. La scheda

Il Palermo di Eugenio Corini sfiderà il Cittadella in trasferta al "Tombolato"

⚽️

di Sergio Tomaselli

Nella ventinovesima giornata di Serie B, il Palermo sarà ospite del Cittadella al "Tombolato". I granata sono reduci dal ko maturato a Ferrara contro la Spal, arrivato dopo tre risultati utili di fila.

Stagione fin qui altalenante per gli uomini guidati dal tecnico Edoardo Gorini. Trentaquattro i punti raccolti dal Cittadella nelle prime ventotto gare, quattordicesimo posto nel limbo tra la zona playoff e i playout, distanti entrambi cinque punti. Settima stagione per i granata in Serie B, nelle quali si sono classificati in cinque occasioni tra le migliori otto. Due finali e una semifinale perse nel corso di questi anni, con la promozione nel massimo campionato sempre sfiorata ma mai raggiunta.

L'obiettivo è alla portata dei veneti, che dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi hanno inanellato quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime dieci gare. La dirigenza granata, guidata dal direttore generale Federico Marchetti, ha puntellato intelligentemente la rosa con acquisti mirati, utili alla causa playoff. Pochi innesti, come da tradizione del club veneto, ma buoni. Dal SudTirol è arrivato il palermitano Giovanni Crociata, centrocampista classe 1997 autore già di sei reti in otto match disputati. Altro acquisto di spessore ed esperienza è l'ex Palermo Alessandro Salvi. Il trentaquattrenne laterale destro, squalificato per il match contro i rosanero, porta con se un bagaglio di 210 presenze in Serie B. Dal Renate è poi arrivato il classe 1993 Tommy Maistrello, attaccante alla prima esperienza in cadetteria ma con alle spalle quasi 300 presenze in Serie C, già titolare nello scacchiere di Gorini.

Nell'offensivo e rodato 4-3-1-2 del tecnico del Cittadella, oltre ai citati nuovi acquisti, trovano posto in particolare due calciatori di spessore per la categoria. A guidare la retroguardia c'è Romano Perticone, esperto difensore centrale trentaseienne con una lunghissima carriera in Serie B. 361 presenze per l'ex Livorno e Novara, alla quarta stagione con la maglia del "Citta". A far coppia con Maistrello c'è Mirko Antonucci, centravanti scuola Roma, noto ai più attenti per aver esordito in Serie A con i giallorossi da giovanissimo. Otto gol finora con i granata, miglior realizzatore dei suoi.

La gara del "Tombolato" nasconde non poche insidie per Brunori e compagni. Quello di Cittadella è un campo da non sottovalutare, i granata sono una diretta concorrente per l'acceso ai playoff e un risultato positivo significherebbe compiere un passo avanti importante, dopo i quattro pari di fila.