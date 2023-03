Cittadella-Palermo, Crociata: “Rosanero la squadra della mia città, da piccolo…”

Le dichiarazioni di Giovanni Crociata, centrocampista del Cittadell

Gara dalle emozioni speciali per Giovanni Crociata, centrocampista del Cittadella. Nato a Palermo nel 1997, Crociata non ha mai vestito la maglia rosanero, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan. Sabato è in programma al "Tombolato" il match tra i veneti e il Palermo, valido per la ventinovesima giornata di Serie B. "Da piccolino ero tifosissimo del Palermo, poi tra l’altro essendo cresciuto nella Valle Jato spesso giocavamo contro il Palermo e io lo sentivo come un derby". Inizia così Crociata, intervenuto alle colonne de "Il Giornale di Sicilia".

Ricordi legati all'infanzia, ai primi calci al pallone e alla sua città. Il centrocampista ex Empoli e Crotone racconta il suo legame con Palermo, pur non avendoci mai militato: "È una squadra a cui sono legato, quella della mia città. La sento un po’ mia anche se non sono palermitanissimo. È una squadra che mi piace tantissimo. Giocare una partita, anche se da avversario, contro il Palermo per me sarebbe già un sogno. Non vedo l’ora che arrivi questo momento"

Approdato nel Cittadella a giugno, dopo il primo semestre di campionato trascorso al SudTirol, Crociata ha già collezionato ben cinque reti - due doppiette - nelle prime otto apparizioni con gli amaranto. Gol pesanti, che hanno regalato alla compagine di Gorini i tre punti contro Reggina, Ternana e Pisa. Nuova avventura per il palermitano dopo le sole cinque presenze con gli altoatesini. Nelle sue dichiarazioni al quotidiano siciliano, Crociata si sofferma infine sul match del "Tombolato": "Col Palermo credo che lo stadio sarà sold-out e ci stanno anche tanti palermitani, tra cui anche i miei familiari. La gente qui è molto calorosa, il nostro tecnico è bravissimo e l’ambiente è fantastico, perfetto per lavorare. Si sta bene, ci sono delle bravissime persone. Il direttore, i ragazzi. Ai tifosì piace venire allo stadio, non siamo in tantissimi però quelli che ci sono si fanno sentire. Secondo me ci sarà un bellissimo ambiente per la partita"