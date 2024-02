Cittadella-Parma, Gorini: “Dobbiamo ritrovare convinzione. Loro avversario migliore”

“Affrontiamo la prima della classe in un momento come quello attuale non c’è avversaria migliore contro cui scendere in campo. Ci saranno delle difficoltà, ma credo che in queste tre partite perse le prestazioni ci sono state. Dobbiamo ritrovare un po’ più di convinzione e sicuramente daremo battaglia. Nel calcio serve equilibrio e dopo un momento di grande euforia noi ne stiamo vivendo uno di difficoltà che dobbiamo superare e per farlo bisogna guardare in faccia i problemi, analizzarli e superarli. I giocatori hanno capito, gli episodi determinano l’andamento delle sfide e affronteremo un Parma di livello, una squadra che se concedi mezza palla o fai qualcosa in meno, vieni punito. Domani dovremo essere perfetti, ma siamo consapevoli di essere forti, abbiamo dimostrato di sapere fare grandi cose. Se non siamo in bolla o perfetti rischiamo di perdere ogni istante e servirà un livello di concentrazione molto alto. Il Parma non è imbattibile anche se è chiaro che il livello di difficoltà sarà più alto perché affrontiamo la prima della classe”.