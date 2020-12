PSG-Istanbul Başakşehir, si gioca alle 18.55: le due squadre in campo con la maglia “No to racism”

L’episodio di razzismo di martedì sera nella sfida tra PSG e Istanbul Basaksehir ha sconvolto l’intero mondo del calcio.

PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a Webo

Durante la sfida di Champions League tra i parigini e i turchi il quarto uomo Sebastian Coltescu si è rivolto ad alcuni calciatori ospiti definendoli ‘black guys’ e di conseguenza è scoppiata la polemica. I calciatori hanno deciso di lasciare il campo anzitempo per dare un calcio al razzismo che purtroppo resta una piaga. La sfida tra le due compagini si disputerà quindi tra pochi minuti con i transalpini che hanno comunque già staccato il pass per gli ottavi di finale. La compagine guidata da Tuchel, infatti, dovrà vincere per chiudere al primo posto scavalcando il Lipsia. Le due squadre dopo il fattaccio di ieri sera scenderanno in campo con una maglia adatta per l’occasione che reciterà: “No to Racism”. Stessa cosa vedrà protagonisti gli arbitri in campo che hanno subito una variazione, infatti non ci sarà chiaramente Hategan con i suoi assistenti ma un’altra quaterna arbitrale.

Champions League, follia in PSG-Istanbul Basaksehir: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrotta