PSG-Istanbul Basaksehir, insulti razzisti dal quarto uomo: Demba Ba scatena la protesta: “Ho sentito negrito”

Clamoroso al “Parco dei Principi”.

Rissa sfiorata al ‘Parco dei Principi’ quando il quarto uomo Sebastian Coltescu si è rivolto ad alcuni calciatori in campo chiamandoli “black guys”. Da qui l’ira di uno degli assistenti di Okan Buruk (allenatore dei turchi), Pierre Webo, che è stato espulso per avere legittimamente esagerato con le proteste. L’ex attaccante del Maiorca ha evidenziato l’accaduto e dopo qualche minuto di tensione le due squadre sono rientrate negli spogliatoi tra l’ira comune per le presunte frasi razziste pronunciate dall’ufficiale di gara. Particolarmente nervoso anche l’attaccante Demba Ba che si è infuriato con il direttore di gara Hategan che non è riuscito a far cambiare idea ai giocatori, cercando invano di convincerli a tornare in campo.

L’attaccante della squadra turca Demba Ba, ha sostenuto di aver sentito le parole “negro” e “negrito” dal quarto uomo Sebastian Coltescu, in riferimento all’assistente allenatore della squadra turca Pierre Webo. Cosi’ al 16′ l’ex Chelsea si è fermato e ha cominciato a gesticolare, chiedendo ai suoi compagni di lasciare il campo con particolare enfasi. Proteste che hanno portato, in un primo momento, all’espulsione del giocatore. Dopo qualche minuto i 22 giocatori in campo e quelli delle panchine sono tornati negli spogliatoi.