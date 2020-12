PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a Webo

Poco più di quattro ore e sarà PSG-Istanbul Basaksehir.

Il match valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League ripartirà dal minuto 14. La gara è stata sospesa ieri sera a causa di un presunto insulto razzista rivolto a Pierre Webo da parte del quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu. Per questo motivo, è stata completamente cambiata la quaterna arbitrale: l’olandese Danny Makkelie dirigerà l’incontro, mentre i guardalinee saranno Mario Diks (Ned) e Marcin Boniek (Pol); Bartosch Frankowsky (Pol) sarà il quarto uomo. Al VAR gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani.

Intanto, l’UEFA ha ufficialmente aperto un’inchiesta sull’accaduto. Ma non solo; Pierre Webo, espulso poco prima che le squadre decidessero di lasciare il campo, sarà regolarmente in panchina: come comunicato dal club turco il cartellino rosso è stato ‘congelato’ in attesa dell’esito dell’inchiesta.

“In conformità con l’Articolo 31 comma 4 del Regolamento Disciplinare UEFA – ha comunicato la federazione europea – oggi è stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’indagine disciplinare sull’incidente e sugli eventi che hanno portato alla sospensione della partita del girone di UEFA Champions League tra il Paris Saint-Germain- İstanbul Başakşehir FK. Le informazioni relative a questa inchiesta saranno rese disponibili a tempo debito”.

Champions League, follia in PSG-Istanbul Basaksehir: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrotta