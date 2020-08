PSG-Bayern Monaco, Mourinho: “I bavaresi dovranno tenere gli occhi aperti, i parigini avranno un’occasione”

Tra venerdì 21 agosto e domenica 23 agosto andranno in scena le finali europee.

In Europa League sarà protagonista l’Inter di Antonio Conte che dovrà vedersela contro il Siviglia di Lopetegui, in Champions League il Bayern Monaco si troverà di fronte il PSG di Neymar e Mbappè. Proprio su quest’ultima ha detto la sua, Josè Mourinho, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Penso che sia un fallimento che il Psg non abbia ancora vinto la Champions League. Dovevano vincerla ormai almeno da due stagioni. La società ha fatto grandi investimenti per cinque o sei anni, investimenti davvero pazzeschi e non hanno vinto. Ora hanno l’occasione per riuscirci e realizzare il loro sogno. Secondo me il Bayern Monaco nonostante sia molto forte come squadra, deve fare attenzione perché credo che il Psg possa davvero fare male. Non solo dovranno capire come poter affondare il colpo contro la squadra di Tuchel, ma anche anticipare come i parigini potranno cercare di attaccare per fare gol”.

