PSG-Bayern Monaco, Rummenigge: “In EL tiferò Inter, Perisic potrebbe restare. Messi? La penso così”

Karl-Heinz Rummenigge nutre una speranza in vista delle due finali europee.

L’amministratore delegato del Bayern Monaco non vede l’ora che i bavaresi scendano in campo per giocarsi l’ennesima finale di Champions League della loro storia. La sfida contro il PSG non sarà di certo una passeggiata, ma l’ambizione dei tedeschi va sopra ogni altra cosa; da sottolineare che in caso di vittoria il Bayern conquisterebbe il triplete per la seconda volta. Il dirigente del club di Monaco, nel corso di un’intervista concessa a Sportmediaset, ha confessato inoltre di fare il tifo per l’Inter e di sperare dunque che i nerazzurri alzino al cielo l’Europa League.

“Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea. Perisic? Prima giochiamo la finale e poi ascolteremo innanzitutto le intenzioni del giocatore. Ha disputato una buona stagione, non è un giocatore spettacolare, ma è molto utile per noi e ha le caratteristiche umane per stare nel Bayern. Messi? Sono sincero, spero che rimanga al Barcellona. Ci sono giocatori che devono finire la carriera nelle società per le quali hanno scritto la storia. Chiaro che all’Inter farebbe benissimo, ma sarebbe giusto che la sua carriera terminasse al Camp Nou”.