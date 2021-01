Porto-Juventus, Pirlo senti Villas-Boas: “I lusitani possono battere i bianconeri in Champions League”

Sale la febbre da Champions League.

Manca sempre meno all’attesissimo match valevole per gli ottavi di finale della massima competizione europea tra Porto e Juventus, in programma il prossimo 17 febbraio 2021 all’Estádio do Dragão. Chi ha già puntato i fari sulla sfida è l’attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia, André Villas-Boas che, intervenuto ai microfoni di ‘O Jogo’, ha detto la sua sull’imminente partita che chiaramente deciderà in particolare la stagione del club di Andrea Agnelli.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Per l’attitudine competitiva della squadra, il Porto può ambire a battere la Juventus. Quello che sta succedendo adesso ai bianconeri in campionato è irregolare rispetto al solito per una squadra che solitamente domina il campionato italiano e l’ha dominato negli ultimi anni”.

André Villas-Boas, originario di Porto, conosce bene quella ‘garra’ che i lusitani senza dubbio metteranno in campo: “Vediamo come arrivano le due squadre al doppio confronto. In ogni caso, l’atteggiamento positivo della squadra di Sérgio Conceição può fare la differenza. L’aggressività del Porto, in uno scontro come questo, può essere un fattore di squilibrio all’interno della partita”, ha concluso il tecnico dell’Olympique Marsiglia.