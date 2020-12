Juventus-Napoli, incontro Agnelli-De Laurentiis: si è parlato di fondi e diritti tv. Situazione e dettagli

È andato in scena, in quel di Firenze, il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis.

I due presidenti, non si erano ancora incontrati da quando il collegio di garanzia del CONI aveva stabilito che il risultato del match tra Juventus e Napoli dovrà essere decretato sul campo, annullando dunque i tre punti alla formazione di Andrea Pirlo e il punto di penalizzazione alla squadra di Rino Gattuso.

Juventus-Napoli, però, non è stato l’argomento centrale dell’incontro, che si è svolto all’ Hotel Four Season di Firenze. Al vertice, oltre che ai due patron, erano presenti anche l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il CEO della Roma Guido Fienga , il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia e l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo: un summit ‘vecchio stile’ dove si è discusso della trattativa con i private equity. La firma sull’accordo, è prevista il 6 Gennaio, e già da quel giorno le società potranno contare su una liquidità di fondamentale importanza dato che da mesi ormai si sta andando avanti senza i prolifici incassi del botteghino.

In particolare, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si è dunque lavorato sulla distribuzione delle risorse tra le varie parti e sulla tipologia di interventi che potranno essere sostenuti dai vari club con l’obiettivo di definire tutti gli ultimi dettagli della struttura pensata e creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi con i fondi d’investimento. Non è comunque escluso che uno degli argomenti di discussione tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli potrebbe anche essere stata la data nella quale ipoteticamente dovrebbe essere recuperata Juventus–Napoli. Una scelta non facile, dal momento che le due compagini si ritroveranno nel 2021 a vivere anche una stagione da protagoniste in Europa.

