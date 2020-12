Juventus-Napoli, il Collegio di Garanzia ribalta tutto: la gara dell’Allianz Stadium si giocherà

La gara tra la Juventus e il Napoli non si era disputata a causa dell’emergenza Covid.

Juventus-Napoli, sentenza conferma il 3-0. Il club: “Presenteremo ricorso al Coni”

Il match tra i bianconeri e gli azzurri si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre, ma l’ASL di Napoli aveva deciso di bloccare la partenza dei partenopei alla volta di Torino. Gli organi federali avevano deciso per la vittoria a tavolino dei piemontesi che si erano presentati in campo e di 1 punto di penalizzazione per i campani. Nel frattempo nel pomeriggio il Collegio di Garanzia presieduto dall’ex ministro degli esteri, Franco Frattini, ha deciso di accogliere il ricorso del Napoli ribaltando di conseguenza la sentenza del Tribunale federale e della Corte sportiva d’Appello. È stato riconsegnato il punto agli uomini di Rino Gattuso, adesso di attende la data del recupero che dovrebbe essere a metà gennaio.

