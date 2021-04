Liverpool-Real Madrid, Zidane: “Venuti qua con un obiettivo. Klopp adatto ai Blancos? Rispondo così”

Parola a Zinédine Zidane.

Manca sempre meno al ritorno dei quarti di finale di Champions League. La sfida di Anfield vedrà protagoniste la compagine di casa guidata da Jurgen Klopp ed i Blancos dell’ex centrocampista della Nazionale francese. All’andata il Real Madrid ha vinto tre a uno e sarà dunque la favorita per staccare il pass per il turno successivo della massima competizione europea. Il tecnico della franchigia madrilena ha parlato così nella rituale conferenza stampa pre match.

“Ci saranno difficoltà di sicuro, ma continueremo a fare quello che facciamo. Difenderemo bene e proveremo a imporre il nostro gioco. Siamo venuti qui per vincere e proveremo a farlo senza pensare a gestire le energie. Dopo la gara d’andata e quella contro il Barcellona abbiamo accusato tanta fatica, ma ci siamo abituati. La squadra nelle difficoltà si compatta sempre, dimostra di avere carattere, siamo pronti a competere con il Liverpool per il passaggio del turno – continua Zidane parlando anche della condizione di alcuni suoi giocatori – Valverde si è ripreso e sarà con noi al 100%, Odriozola? Ha giocato poco è vero, ma è coinvolto nel gruppo e l’altro giorno ha giocato. Però non scoprirò le mie carte. Klopp adatto al Real? Non lo so, lui allena il Liverpool in questo momento e io sono il tecnico del Madrid”.