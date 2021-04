Real Madrid, non solo Varane: anche Sergio Ramos positivo al Covid-19. I dettagli

Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Real Madrid.

Sergio Ramos è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il club spagnolo attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. Il capitano e difensore dei Blancos non era stato convocato per la sfida contro il Liverpool, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e in programma mercoledì sera ad Anfield.

Lo scorso 6 aprile, nel controllo di routine precedente ad ogni partita, anche Raphael Varane era risultato positivo al Covid, con il centrale francese costretto a saltare il match d’andata e non ancora guarito.