Real Madrid, sesto mandato per Florentino Perez: resterà presidente fino al 2025

Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid per un sesto mandato.

Florentino Perez sarà il presidente del Real Madrid fino al 2025. L’attuale numero uno del club è stato rieletto dopo che allo scoccare della mezzanotte non è stata avanzata nessuna candidatura alternativa. Si tratta del sesto mandato, il quarto consecutivo per l’imprenditore 74enne. Sotto la sua gestione, per il Real Madrid, sono arrivate 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 5 Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna.