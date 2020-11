Lazio-Zenit, Immobile: “Ronaldo uno stimolo. Complimenti ricevuti? Li divido con mister e compagni”

La Lazio batte lo Zenit all'”Olimpico”.

Grande serata per la Lazio che vince all'”Olimpico” contro lo Zenit nella quarta giornata di Champions League. Prima doppietta nella prestigiosa competizione per Ciro Immobile che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha espresso tutta la sua gioia per il risultato conquistato questa sera.

“Ho voglia di recuperare il tempo perso. Quando non gioco sono come un bimbo a cui mancano i giochi. La rabbia è doppia e stasera avevo tanto entusiasmo e voglia di dare una mano ai miei compagni che si erano comunque comportati egregiamente in Champions fino a qui. Miglior marcatore Lazio in Europa? Sto entrando in queste bellissime classifiche e leggo nomi davvero importanti, per la società e per il calcio italiano. Sono soddisfatto e orgoglioso, il merito me lo prendo ma lo divido con mister, compagni e staff.

Il meglio deve venire? E’ cosi, quando è arrivato CR7 ho avuto uno stimolo in più, come è normale che sia. Credo che la stessa cosa sia stata con l’arrivo di Ibra, ho parlato con tanta gente e studio molto da loro. Danno sempre il massimo e sono contento che possa aver fatto questo accostamento”.

