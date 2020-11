Champions League, 4^ giornata: poker United, non sbagliano PSG e Barça. Risultati e marcatori

Gol e spettacolo nel corso di questa prima parte della quarta giornata di Champions League.

Durante gli anticipi delle 19:00 il Chelsea strappa i 3 punti a Rennes. Festa anche per il Siviglia, che batte il Krasnodar al 95′. Grazie ai successi di oggi, entrambe le compagini strappano il pass per gli ottavi con 2 turni d’anticipo. Nel Gruppo F pioggia di gol nella sfida tra Lazio e Zenit – terminata con il risultato di 3-1 – e in quella tra Borussia Dortmund e Bruges, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa. Nel Gruppo G, Juventus e Barcellona volano agli ottavi di finale grazie ai rispettivi successi ottenuti contro Ferencvaros e Dinamo Kiev. Decisiva la rete di Neymar nel match tra PSG e Lipsia; nessun passo falso del Manchester United contro la Dinamo Kiev, nel Gruppo H.

Champions League, 4a giornata: Lazio da applausi a un passo dagli ottavi, Morata regala il passaggio del turno alla Juventus

Di seguito, i risultati completi e i marcatori.

GRUPPO E

KRASNODAR-SIVIGLIA 1-2 4′ Rakitic (S), 56′ Wanderson (K), 95′ Munir (S)

RENNES-CHELSEA 1-2 22′ Hudson-Hodoi (C), 85′ Guirassy (R), 91′ Giroud (C)

GRUPPO F

LAZIO-ZENIT 3-1 3′ e 55′ rig. Immobile (L), 22′ Parolo (L), 25′ Dzyuba (Z)

BORUSSIA DORTMUND-BRUGES 3-0 18′ e 60′ Haaland, 45′ Sancho

GRUPPO G

JUVENTUS-FERENCVAROS 2-1 19′ Uzuni (F), 35′ C. Ronaldo (J), 92′ Morata (J)

DINAMO KIEV-BARCELLONA 0-3 52′ Serginho Dest, 57′ e 70′ rig. Braithwaite

GRUPPO H

PSG-LIPSIA 1-0 11′ rig. Neymar

MANCHESTER UNITED-ISTANBUL BASAKSEHIR 4-1 7′ e 19′ B. Fernandes (M), 35′ rig. Rashford (M), 75′ Turuc (I), 92′ James (M)