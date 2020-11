Champions League, 4a giornata: Lazio da applausi a un passo dagli ottavi, Morata regala il passaggio del turno alla Juventus

La notte di Champions sorride a Lazio e Juventus.

I biancocelesti si sono sbarazzati agilmente con un secco 3-1 dei russi dello Zenit San Pietroburgo e hanno praticamente conquistato un pass per gli ottavi di finale. La doppietta di Ciro Immobile e la botta di Marco Parolo hanno permesso ai capitolini di raggiungere quota 8 in classifica e adesso si giocheranno il primato con il Borussia Dortmund che ha superato 3-0 il Club Bruges. La Juventus al contrario ha avuto la meglio del Ferencvaros solo nel finale, un 2-1 in rimonta firmato da Cristiano Ronaldo e Morata che qualifica i bianconeri agli ottavi insieme al Barcellona che viaggia però a punteggio pieno.