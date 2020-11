Juventus-Ferencvaros, De Ligt: “Giocato come nell’Ajax, ma responsabile del gol subito. Gli aspetti da migliorare…”

Termina la sfida tra Juventus e Ferencvaros.

La compagine bianconera conquista la vittoria e i tre punti contro la squadra ungherese, ipotecando – grazie ad una rete negli ultimi minuti di Morata – il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Determinante l’apporto alla sfida di De Ligt che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara, ha commentato la prova offerta dalla squadra.

“Oggi è stata una partita difficile, anche perchè il Ferencvaros si è dimostrata davvero una bella squadra. Loro hanno giocato corti e bene. E’ stato difficile trovare i nostri tra le linee, ma nonostante tutto abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo migliorare nella velocità e mettere in campo più coraggio quando giochiamo. Il mio apporto? Gioco come quando giocavo all’Ajax, posso essere il leader della difesa anche se oggi sulla loro rete credo che la colpa sia mia. Dobbiamo pensare a giocare corti, è davvero molto importante. Se non lo facciamo diamo possibilità agli avversari di farci male in avanti”.

