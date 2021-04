Champions League, Real Madrid-Chelsea 1-1: Blues spreconi, i blancos reggono

All’Alfredo Di Stefano di Valdebebas è andata in scena la prima semifinale d’andata di Champions League.

In quel di Madrid i padroni di casa del Real hanno affrontato il Chelsea, una sfida molto equilibrata quella tra le due compagini che è terminata sul punteggio di 1-1. Apre le danze una rete di Pulisic che al 14′ sfrutta al massimo un lancio lungo di Rudiger e dopo aver scartato Courtois deposita alle spalle proprio del portiere belga. Il pari per i blancos lo mette a segno il solito Karim Benzema che al 29′, sugli sviluppi di un corner, fulmina Mendy da due passi dopo una sponda aerea di Militao. Nulla dunque è deciso dopo i primi 90 minuti, per capire chi andrà a giocarsi la finale si dovrà attendere il match di ritorno di Londra.

