De Rose: “Ai playoff una partita può cambiare la vita, a Palermo ce ne siamo accorti”

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco De Rose, ex capitano del Palermo, in vista dei playoff di Serie C che disputerà quest'anno con la maglia del Cesena.

"Il bello dei playoff è che basta una partita per cambiarti la via, a Palermo ce ne siamo accorti", così Francesco De Rose suona la carica in vista dei prossimi playoff di Serie C in cui il Cesena è chiamato a recitare un ruolo da protagonista. Dopo aver chiuso la regular season al secondo posto nel Girone B di Serie C, la squadra di Mimmo Toscano entrerà in gioco a partire dal secondo turno della fase Nazionale.