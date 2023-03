Ancona-Cesena 0-1: un gol di Corazza avvicina Toscano all’Entella. La classifica

Zero a uno, è questo il risultato finale del match valido per la trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Il Cesena di Mimmo Toscano ha battuto di misura l'Ancona dopo una partita equilibrata. Al minuto 78' Corazza ha sbloccato l'incontro su assist di Cristian Shpendi, gemello di Stiven del quale aveva preso il posto pochi secondi prima. La rete è stata viziata da una decisione arbitrale dubbia che ha fatto infuriare i padroni di casa. La rimessa laterale da cui è, infatti, iniziata l'azione che ha portato al gol dei bianconeri sembrava essere di proprietà della squadra di Colavitto. De Rose e compagni, con questa vittoria, accorciano il gap sulla Virtus Entella seconda in classifica e si portano a otto punti di distanza dalla capolista Reggiana.