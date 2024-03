Vivarini: “Ecco come nasce il mio Catanzaro. Cruijff la fonte di ispirazione”

Parola a Vincenzo Vivarini . L'allenatore del Catanzaro - racconta dalle colonne di Tuttosport - il suo percorso in panchina, a tratti tortuoso e spesso in salita e il suo metodo di allenamento. Quindi, ispirazioni e gusti personali sul calcio da fare esprimere alle sue squadre. Spoiler: sempre votato all'attacco. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Cruijff è la mia fonte di ispirazione. Il suo era un calcio totale, che andava oltre il risultato. Aveva un'idea di calcio molto moderna per l'epoca, tant'è vero che i frutti di quel calcio si stanno raccogliendo: da Guardiola a Luis Enrique. Il suo pensiero altro non era che la squadra doveva divertirsi in campo, non doveva mai speculare e doveva essere sempre propositiva. Figuriamoci se poteva essere interessato al risultato. Voleva semplicemente portare avanti una filosofia che ancora oggi è vincente. Quando ero a Pescara il direttore Iaconi mi mandava a vedere gli allenamenti delle squadre avversarie e ho studiato il pensiero degli allenatori di quel periodo. Poi ho avuto Simonelli e Sarri. Il resto nasce dalla mia indole di cercare sempre la qualità del gioco, soprattutto nel calcio spagnolo. Così nasce il Catanzaro di oggi. Sono orgoglioso di appartenere alla categoria di chi si deve guadagnare la Serie A sul campo. Tutto ciò che mi ritrovo lo devo al lavoro che abbiamo fatto con il mio staff”.