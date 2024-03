Serie B, Dionigi: “Favorita ai playoff? Occhio al Catanzaro. In Serie A Parma e…”

"Il Napoli? Riprovare a vincere lo Scudetto era difficile. Ci stava di non ripetere l’anno scorso, ma non queste difficoltà. Bisogna rifondare e ripartire con un nuovo progetto". Così Davide Dionigi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex tecnico fra le altre di Catanzaro e Brescia: dalla lotta promozione relativa al campionato di Serie B, con il Parma in vetta alla classifica, alla scelta da parte della Lazio di affidare la guida tecnica della prima squadra di Igor Tudor. "Il ciclo di Sarri si era concluso. Tudor è un allenatore interessante, mi piace ed è il profilo giusto per programmare il futuro", le sue parole.