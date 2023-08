Catanzaro, ufficiale Krajnc dall’Hannover: l’ex Sampdoria e Frosinone torna in Italia

Catanzaro che prosegue l'opera di potenziamento della rosa nel corso dell'attuale sessione estiva di calciomercato. Dopo aver letteralmente dominato il girone C della lega Pro nella scorsa stagione, la compagine di Vivarini ha esordito brillantemente anche nel torneo cadetto 2023-2024. Pari di prestigio allo "Zini", con lo status di matricola del campionato, contro la Cremonese di Davide Ballardini, squadra retrocessa dalla Serie A e big designata in cadetteria. I ds giallorosso Magalini ha definto l'approdo in Calabria di Luca Krajnc, difensore classe 1994 con un passato significativo nel calcio italiano. Il centrale sloveno, acquistato a titolo definitivo dall'Hannover, ha militato per un triennio in Germania, collezionando anche due stagioni con il Fortuna Dusseldord. Krajnc ha già vestito le maglie di Genoa, Cesena, Sampdoria, Cagliari e Frosinone, ora torna in Italia per conferire esperienza e solidità alla retroguiardia della formazione di Vivarini. Di seguito il comunicato diramato dal Catanzaro sui propri canali ufficiali.