Cremonese-Catanzaro 0-0, Ballardini: “Poco lucidi e cattivi. Vazquez centravanti…”

"Abrego? Ha giocato una bella partita. I cambi tardivi? Nel secondo tempo siamo stati piu bravi nel gioco e nella fase offensiva, per cui non vedevo una squadra che aveva bisogno di cambiare giocatori o assetto. Poi è chiaro che, dopo 60-70 minuti disputati con questo caldo terribile, serviva intervenire. La squadra ha comunque tenuto sempre bene il campo e non ho visto nessuno in particolare da cambiare; eccezion fatta per Bertolacci che era ammonito e abbiamo pensato di toglierlo. Vazquez punta? A oggi ci siamo sempre presentati con Vasquez centravanti o dietro al centravanti. Le alternative ad oggi sono queste. Tra le altre cose, Collocolo la scorsa notte aveva la febbre e non sapevo neanche se sarebbe uscito di casa".