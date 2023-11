Catanzaro, Stoppa: “Contento dello spazio concesso da Vivarini, voglio dimostrare”

Parola a Matteo Stoppa. Giunto in Sicilia quando Silvio Baldini e Renzo Castagnini erano ancora in carica nei rispettivi ruoli, il ragazzo non è stato ritenuto pronto e funzionale al progetto tecnico nell'immediato dal nuovo allenatore, Eugenio Corini che decise di metterlo nella lista dei partenti, sfoltita egregiamente da Leandro Rinaudo, direttore sportivo della prima squadra, coadiuvato dal polo di riferimento dell'area scouting della nuova proprietà, Luciano Zavagno lo scorso anno. Dopo una buona stagione al Vicenza in C, Stoppa si sta mettendo in luce da subentrato in cadetteria con la maglia del Catanzaro, squadra con la quale ha totalizzato otto presenze ed un assist. Contro il Modena potrebbe avere l’occasione da titolare, la prima in campionato. Lui si smarca anche in questo caso: «Sono contento dello spazio che mi sta dando l’allenatore», ha risposto il calciatore – che di nome è Matteo – alla domanda se pensa sia arrivato il suo turno dall’inizio: «Cerco di sfruttare al massimo le chance che mi vengono concesse perché ho fame e voglio dimostrare tanto, sempre cercando di aiutare i compagni in campo»