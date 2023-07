Catanzaro, il ds Magalini: “Più forti in B? Palermo in primis, il suo un mercato…”

Il momento più bello della stagione. A Pescara la penultima gara di andata quando siamo arrivati solo a +3 dal Pescara. Era una partita di cartello, uno stadio pieno, duemila tifosi del Catanzaro ci hanno seguito e lì abbiamo fatto vedere che eravamo più forti. Abbiamo vinto e convinto, forse è stato uno step mentale che ci ha dato uno slancio interiore".

Se gliel'avessero detto che avreste dominato il campionato così ci avrebbe creduto? "No. Avrei creduto che lottavamo sicuramente per poterlo vincere ma in questa maniera era impossibile pensarlo".

Iemmello in C ha fatto la differenza, il vostro obiettivo è trattenerlo? "Con Iemmello siamo stati fortunati che lui ha voluti a tutti i costi Catanzaro. Lui è di Catanzaro e ci teneva in maniera particolare a portare la squadra in Serie B. Lui è il futuro di Catanzaro, non c'è motivo perchè se ne debba andare".

Siete interessati a Bianco della Fiorentina ma non siete gli unici. "Ecco, il problema è che non siamo gli unici. Che mi piaccia Bianco penso sia una cosa scontata. E' un giocatore talmente bravo che lo sanno in tanti".

La Fiorentina lo dà solo in prestito. "Questo non mi spaventa. La situazione che può creare problematiche sono le altre squadre importanti che lo stanno cercando".

Che Serie B si aspetta? "E' una Serie B ingarbugliata, una Serie B che ha le sue titubanze e le sue problematiche. Io sono fiducioso per quello che riguarda noi però bisogna stare attenti perchè se vai a vedere l'anno scorso chi è retrocesso d'estate nessuno se ci pensava. Cerchiamo di essere l'outsider che darà fastidio".

Avete una tifoseria appassionata che meritava di tornare in Serie B. "Grandissima. Se vieni a Catanzaro adesso dici 'Ma il campionato da quanto è finito?' perchè la città è ancora imbandierata. Il tifo è ancora carico nel vero senso della parola".

Quali potranno essere le squadre più forti della B? "In questo momento, visto il mercato, mi viene difficile dirtelo. Allo stesso tempo mi viene facile dirti il Palermo in primis, credo sia l'unica che stia facendo un mercato roboante. Le altre sono tutte in una situazione in divenire ma non posso non pensare al Parma e alla Sampdoria, squadra di un blasone importante".