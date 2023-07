Calciomercato Palermo, fatta per Ceccaroni: l’ex Lecce lascia il Venezia a zero

La trattativa che porterà Pietro Ceccaroni in rosanero è chiusa. Il difensore classe 1995 ormai prossimo a lasciare il Venezia propone dei numeri che parlano per lui: 134 presenze in Serie B e 37 in Serie A. E' reduce anch'egli da un'esperienza al Lecce ma il cui cartellino è di proprietà del club lagunare. Proprio con la maglia dei veneti, l'ex Spezia ha conquistato un paio di stagioni addietro la promozione in massima serie. Un innesto che andrebbe a implementare l'affidabilità di un reparto che si è, a tratti, reso deficitario nel corso della passata stagione agonistica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il ragazzo non rientrava nei piani del Venezia e il Palermo è riuscito a raggiungere un'intesa di massima con l'entourage del giocatore e con la compagine arancioneroverde, alla quale Ceccaroni era legato da un contratto in scadenza nel 2026. Pietro arriverà a disposizione di Eugenio Corini a parametro zero. Si resta in attesa dell'ufficialità.