Palermo, Beppe Accardi: “Derby una partita emozionante. Filippi? Deve giocarsi bene questa carta”

Beppe Accardi dice la sua sul cambio di panchina in casa Palermo.

Palermo, carica social in vista del derby: “Undici in campo, un milione di cuori fuori”

Il noto agente di mercato palermitano nel giorno del derby tra il Catania e i rosanero, nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb.com, si è soffermato sul match del Massimino e sull’esonero di Roberto Boscaglia sostituito da Giacomo Filippi.

Serie C-Girone C, Catania-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming

“È un derby, sempre una partita emozionante. Peccato che non ci sia il pubblico, è una partita che vale una stagione. Sono due squadre dello stesso livello, il Palermo ha stimoli nuovi ma il Catania gioca in casa e ha ambizioni importanti. Filippi? È un ragazzo giovane e ambizioso. Ha una possibilità importante da giocarsi, farà di tutto per fare bene. Il cambio di allenatore non è mai una bella cosa. Un conto è fare il vice e un altro essere il responsabile di ciò che accade: per lui è una carta importante e dovrà giocarsela bene, gli consiglio di andare avanti con la sua testa. Forse Boscaglia ha avuto la colpa di sottostare a dei compromessi. Filippi è cresciuto all’ombra di Boscaglia. Ha le sue idee. Ma di differente ha l’esperienza da giocatore che può dargli qualcosa in più”.

Catania-Palermo, quanti precedenti: quella sfida del 2001 giocata dai rosanero con le maglie della salute…