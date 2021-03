Catania-Palermo, quanti precedenti: quella sfida del 2001 giocata dai rosanero con le maglie della salute…

Poco più di dieci ore e sarà Catania-Palermo.

Non una gara come le altre. Le due compagini siciliane, a quattro mesi di distanza dall’ultima volta, si sfideranno in una partita che offre molteplici motivi di interesse. Se la formazione etnea punta al quarto posto, il Palermo cercherà certamente il riscatto dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato e l’esonero di Roberto Boscaglia. D’altra parte, manca da ben quattordici anni la vittoria dei rosanero al “Massimino”. Era il 2 febbraio 2007 e gli uomini di Francesco Guidolin batterono il Catania grazie alle reti messe a segno da Caracciolo e Di Michele. Fu il derby degli scontri che portarono alla tragica morte dell’ispettore Filippo Raciti.

QUANTI ESONERI – “Resta al derby quella maledetta caratteristica di scassa-panchine”, scrive l’edizione odierna de ‘La Sicilia’. In quel di Catania, nel ’67, Ballacci dovette dimettersi dopo una sconfitta, sostituito da Valsecchi; De Petrillo, con Bianchetti in panchina perché squalificato, dopo il 2-3 del 1980 fu esonerato, rimpiazzato da Mazzetti; Guerini, appena succeduto a Ivo Iaconi, ha rimediato un secco 1-5 alla Favorita. Era il 23 ottobre 2000.

Sponda Palermo, il 20 marzo 1983, dopo un ko al Cibali, “i rosanero si ammutinavano, ponendo il presidente Parisi dinanzi ad un aut-aut: o ritorna in panchina Renna (sostituito da Del Noce), o non scendiamo in campo; furono accontentati (vox populi…)”, ricorda il noto quotidiano. Angelillo l’1 dicembre ’85, perduta la partita al Cibali (0-1), fu sollevato dall’incarico, così come Zenga, il 22 novembre 2009, dopo l’1-1 al Barbera, rilevato da Delio Rossi, e Cosmi dopo lo 0-4 esterno del 3 aprile 2011. Denis Mangia perse al Cibali (0-2) il 18 dicembre 2000, rimpiazzato da Bortolo Mutti.

QUEI PRECEDENTI – “E’ stato anche un derby con stellette, nel 1917 fra squadre militarizzate (0-0); è stato ricco nel 1935, quando Vespasiano Trigona di Misterbianco incredulo contò tre volte le 65.200 lire di quel favoloso incasso; è stato derby mattutino romano nel 1952 (0-0) quando il Cibali era squalificato dopo i fatti con il Vigevano”, prosegue. Curioso l’episodio del 2001, quando il magazziniere del Palermo dimenticò in sede il borsone con le casacche. A quel punto, i rosanero indossarono le magliette intime nere, con su incollati i numeri tracciati con i cerotti.

In tutto, i derby giocati al Cibali sono 53. L’ultimo segno 1 risale alla stagione 2011-12 in Serie A, l’ultimo segno X alla stagione 2012-2013 e l’ultimo segno 2 al 2006-2007.