Palermo, carica social in vista del derby: “Undici in campo, un milione di cuori fuori”

Si avvicina il derby tra Catania e Palermo.

I rosanero si approcciano alla sfida contro gli etnei senza diversi titolari a causa di infortuni e squalifiche, ma soprattutto senza Roberto Boscaglia sostituito in panchina dal suo secondo, Giacomo Filippi. Una partita dal sapore particolare quella contro i rossazzurri che da sempre è un match in cui si dà tutto a prescindere dalle condizioni fisiche e/0 mentali. Il Palermo ha bisogno di ritrovare una vittoria e soprattutto un’identità dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Catanzaro e Viterbese. L’intero gruppo sa cosa significhi giocare una partita di questa valenza e allora via social è arrivata la carica in vista della gara dell’Angelo Massimino.