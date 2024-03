Padova-Catania, probabili formazioni della finale: out Valente, Zeoli con Chiricò

La finale d'andata di Coppa Italia Serie C è in programma questa sera alle ore 20.00 allo Stadio Euganeo. Le probabili formazioni del match.

Mediagol ⚽️️ 19 marzo 2024 (modifica il 19 marzo 2024 | 11:24)

Quasi tutto pronto per Padova-Catania. Il match - valido per la finale d'andata di Coppa Italia Serie C - è in programma alle ore 20.00 allo Stadio Euganeo.

Il Padova ha raccolto soltanto due punti nelle ultime tre partite disputate contro Vicenza, Giana Erminio e AlbinoLeffe. La formazione guidata da Vincenzo Torrente occupa la seconda posizione in classifica nel Girone A di Serie C con un distacco dalla capolista Mantova di ben undici punti. Ottenere la terza Coppa Italia Serie C della propria storia (i precedenti nelle stagioni 79-80 e 21-22) è un obiettivo concreto per il club veneto. Chi non sarà a disposizione per questo appuntamento è Nicola Valente, esterno d'attacco arrivato dal Palermo nel mercato di gennaio. Fuori anche Jacopo Dezi. L'allenatore ex Bari e Cremonese farà affidamento, salvo sorprese, su un 4-3-3 con Liguori, Bortolussi e Palombi a comporre il tandem offensivo.

Il Catania è reduce dalla vittoria ottenuta davanti al proprio pubblico per due a uno contro l'Audace Cerignola. La formazione di Michele Zeoli occupa la quindicesima posizione in classifica con un minimo distacco di sei punti dalla zona playout. Una stagione complicata quella vissuta dai rossoblù che vedono nella possibilità di vincere la finale di Coppa Italia un modo per raddrizzare l'annata che sta per volgere al termine. Indisponibili Bethers, Silvestri, Tello e Bouah tra i siciliani. L'allenatore subentrato a Cristiano Lucarelli, salvo sorprese, punterà su un 4-3-3 con Chiricò, Cicerelli e uno tra Di Carmine e Costantino in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Padova (4-3-3): Zanellati; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Radrezza; Liguori, Bortolussi, Palombi. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Catania (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Monaco, Kontek, Castellini; Sturaro, Welbeck, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli. Allenatore: Michele Zeoli.

