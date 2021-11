La doppia partita del Catania: gli stipendi e il match contro la Vibonese. Le ultime

Gli uomini di Francesco Baldini scenderanno in campo alle ore 20.30 allo Stadio "Massimino" ed affronteranno la Vibonese

La doppia partita del Catania . Oggi, mercoledì 10 novembre, il Catania dovrà affrontare la Vibonese e pagare gli stipendi. "Meglio di tante altre giornate vissute tra attese vane e notizie funeste", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Gli uomini di Francesco Baldini , infatti, hanno vissuto la vigilia del recupero della partita rinviata per il violento nubifragio che ha colpito la città etnea con la certezza di ricevere questa mattina le spettanze di agosto e settembre. "Un primo passo, compiuto con colpevole ritardo, che però ha rasserenato prima di tutto i calciatori, ma anche i dirigenti che dopo la messa in mora temevano ovviamente la richiesta di svincolo al collegio arbitrale", si legge. Un ritardo che porterà comunque ad una penalizzazione di quattro punti, oltre ai due per gli stipendi di giugno.

"Mercoledì, salvo un ciclone, pagheremo gli stipendi col denaro di Sigi e proveniente da un investitore - aveva dichiarato il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, lo scorso lunedì -. Si tratta di una società di investimento estera che agisce nel settore energetico e che ha un progetto sulla carta ambizioso e interessante. Gli investitori non vogliono ancora uscire allo scoperto e quindi manteniamo un certo riserbo. Cercano investimenti importanti in Sicilia, li ho intercettati a inizio ottobre. Sigleremo un accordo di un programma futuro". I legali del fondo inglese in questione si trovano, infatti, a Catania. E la loro presenza potrebbe aprire nuovi spiragli per garantire il proseguo della stagione. Solo successivamente, invece, "si capirà se i rappresentanti della società che vuole investire in città sul campo dell’energia, rileverà il club o parteciperà in maniera concreta come supporto esterno", conclude la Rosea.