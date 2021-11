Catania: ingresso di nuovi capitali da un fondo inglese? Le ultime sul club etneo

L'ingresso di nuovi capitali nel Catania potrebbe positivamente risolvere la grana stipendi a poche ore dalla scadenza dei termini fissati

"L'ingresso di nuovi capitali da un fondo inglese, che ha come core business l'energia, potrebbe positivamente risolvere la grana stipendi, a quarantotto ore dalla scadenza dei venti giorni dalla messa in mora avviata dai calciatori, che domani dovrebbero finalmente ricevere le loro spettanze", così l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sulla delicata situazione legata al futuro del Calcio Catania .

"I tempi restano strettissimi e se entro giovedì non arrivassero i bonifici di pagamento ( esborso complessivo per circa 250 mila euro), i calciatori sarebbe liberi di adire il Collegio arbitrale per chiedere lo svincolo d'ufficio", prosegue il noto quotidiano.